SIENA – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Siena lunedì 15 novembre.

L’occasione è l’inaugurazione del 781esimo anno accademico dell’Università. L’ultima volta che il Presidente Mattarella era stato a Siena era il 20 ottobre 2017 per l’apertura del XXXIII congresso nazionale dei magistrati. IN quell’occasione Mattarella si recò anche al Duomo e al Santa Maria della Scala per la visita privata in anteprima della mostra dedicata a Ambrogio Lorenzetti.