ISOLA D’ELBA – Da giovedì 24 giugno, sarà attivo Elba Link, il nuovo servizio combinato treno più nave, nato dalla collaborazione tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Toremar-Moby, per raggiunge l’isola d’Elba (Livorno).

La possibilità di acquisto contestuale dei biglietti per treno e nave è una delle maggiori novità per la Toscana del nuovo orario ferroviario estivo di Trenitalia entrato in vigore il 13 giugno) si spiega in una nota: sarà così possibile, dal sito internet di Trenitalia, acquistare «in un’unica soluzione oltre al percorso ferroviario da qualsiasi stazione italiana fino a Piombino Marittima quello della nave o del mezzo veloce, selezionando come destinazione finale una località dell’Isola d’Elba (Elba Portoferraio, Elba Rio Marina o Elba Cavo)».

Assessore Baccelli: «Formula innovativa e pratica»

«E’ una formula innovativa e pratica – commenta l’assessore ai trasporti della Toscana Stefano Baccelli– esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità per chi viaggia, una soluzione smart per risparmiare tempo e ridurre le operazioni per programmare le proprie vacanze».

