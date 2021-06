FIRENZE – Una vacanza di servizio, nel segno della carità e solidarietà, sulle spiagge e nei luoghi turistici più belli della Toscana, dalla Versilia alla Costa degli Etruschi, dall’Isola d’Elba alla Maremma fino a due capitali del vino come Gaiole in Chianti e Montalcino.

E’ la proposta che le Misericordie toscane, aderendo al progetto delle ‘Vacanze di servizio’ della Confederazione nazionale, lanciano ai propri volontari, giovani ma non solo.

Da giugno a settembre infatti 15 realtà offrono ospitalità a fratelli, sorelle provenienti da altre Misericordie e volontari della rete Misericordia e Solidarietà, in cambio della copertura di turni e servizi socio sanitari che durante il periodo estivo – vista l’alta affluenza di turisti – aumentano notevolmente. Ai volontari viene richiesta la maggiore età, il possesso del livello avanzato e/o del livello base, il nulla osta del governatore della propria Misericordia o associazione di appartenenza, la copertura di turni di almeno 6 ore giornaliere.

A tutti le Misericordie garantiscono, con forme e modalità differenti da luogo a luogo, vitto e alloggio e la possibilità di trascorrere un periodo in località e spiagge tra le più belle della Toscana; e anche qualche ‘offerta aggiuntiva’ a seconda della destinazione: da ombrellone e sdraio in bagni convenzionati all’ingresso al Parco acquatico di Cecina e due biciclette per andare al mare, dalla visita ad una cantina al noleggio di una e-bike per scoprire la Val d’Orcia. Ogni volontario dovrà portare la propria divisa.

“D’estate per le Misericordie delle località balneari e turistiche l’impegno aumenta a dismisura e qualche ‘rinforzo’ dalle città dell’interno o di altri territori è assolutamente prezioso – dice Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie -. L’iniziativa è nata pensando ai volontari più giovani, che magari sono studenti e non hanno grandi budget da spendere nelle ferie, ma non c’è una regola che escluda i meno giovani. E’ anche una bella occasione di conoscenza e scambio di esperienze. In fondo Fratelli di Misericordia si è sempre, anche quando si va in vacanza.”

Le Misericordie che fanno parte di questa rete sono quelle di Massa; Forte dei Marmi e Torre del Lago Puccini in Versilia; Portoferraio, Porto Azzurro, Cavo e Rio Marina sull’Isola d’Elba; San Pietro in Palazzi, Castagneto Carducci e San Vincenzo sulla Costa degli Etruschi; Castiglione delle Pescaia, Punta Ala e Albinia in Maremma; Gaiole in Chianti e Montalcino.