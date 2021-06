VOLTERRA – Un milione di euro per sostenere l’Anfiteatro di Volterra scoperto nel 2015 dopo 12 secoli di oblio.

E’ quanto messo a disposizione per la valorizzazione del monumento romano tra donazioni e contributi. La donazione più significativa è arrivata da Borgo Pignano, per un importo di 500mila euro a cui si aggiungono 250 mila euro messi a disposizione della Regione Toscana per il secondo anno consecutivo, 200 mila euro del Ministero della Cultura, e 50 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

In linea con il programma internazionale di responsabilità sociale d’impresa (RSI o CSR), il resort Borgo Pignano e l’americana Crankstart Foundation, infatti, hanno rinnovato il sostegno alla città di Volterra attraverso una generosa donazione di 500.000,00 euro destinata alla valorizzazione del monumento romano.

L’erogazione volontaria sottolinea lo stretto rapporto fra un’importante realtà imprenditoriale internazionale del settore turistico ed il territorio di Volterra. Risalente al I sec. D.C., infatti, il monumento sottolinea l’importanza di Volterra nel periodo romano, riscrivendo un capitolo importante della storia della nostra città candidata a Capitale Italiana della Cultura 2022.