COLLE DI VAL D’ELSA – Il Comune di Colle di Val d’Elsa sta monitorando con la massima attenzione i gravi disservizi relativi alla linea 202 del trasporto pubblico locale nella zona di Borgo e Castello.

Da diversi giorni, Autolinee Toscane, gestore del servizio regionale, non è in grado di garantire un servizio regolare ed efficiente, lasciando senza collegamenti fondamentali una parte rilevante della nostra città. La causa dichiarata risiederebbe in ripetuti guasti ai mezzi impiegati, ma ciò che appare ancora più grave è l’assoluta mancanza di informazioni certe sui tempi di ripristino e l’assenza di soluzioni alternative per garantire il servizio.

Riteniamo questa situazione inaccettabile e lesiva dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che vivono o lavorano a Colle Alta e che ogni giorno fanno affidamento sul trasporto pubblico per spostarsi.

Il Comune è in contatto costante con Autolinee Toscane, stiamo valutando la presentazione di un esposto per interruzione di pubblico servizio e porteremo la questione su tutti i tavoli istituzionali competenti, a partire da Regione Toscana e Prefettura.

A chi gestisce un servizio pubblico, chiediamo serietà, rispetto per le comunità locali e risposte immediate. I cittadini di Colle di Val d’Elsa non possono essere lasciati a piedi, e non accetteremo ulteriori ritardi, scaricabarile o silenzi.

Chiediamo ad Autolinee Toscane un intervento urgente per il ripristino della linea 202 e l’attivazione immediata di soluzioni tampone (navette sostitutive o altri mezzi provvisori) per garantire almeno i collegamenti essenziali con Colle Alta.

La mobilità pubblica non è un favore: è un diritto.