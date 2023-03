GROSSETO – Gli ultimi decenni di cronaca nella provincia di Grosseto immortalati dagli scatti fornite dagli Archivi Foto Aprili, Agenzia Bf e dal fotografo Enzo Russo in una mostra al Polo culturale Le Clarisse.

E’ quanto si inaugura questa mattina, insieme al convegno nell’aula magna del Polo universitario per i 60 anni dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Un’iniziativa promossa dal Consiglio regionale dell’Ordine in collaborazione con Grosseto Fondazione Cultura con il patrocinio del Comune e della Provincia.

La mostra ripercorre gli eventi di cronaca, ma anche di costume, di sport e di gossip più significativi che hanno interessato il territorio maremmano nel corso degli anni: dai drammatici momenti dell’alluvione del 1966 alla tragedia del naufragio della Costa Concordia all’Isola del Giglio passando per alcuni scatti esclusivi di vip in vacanza in Maremma compreso uno scatto inedito di Enzo Russo che ha immortalato Renato Zero intento a prendere il sole nello stabilimento Tuscany di Pino Daniele.