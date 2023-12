FIRENZE – I Comunicatori toscani dell’anno sono sei giornalisti di pace. Il premio è indetto dal Corecom.

A vincere Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci. La cerimonia di conferimento del riconoscimento si terrà il 19 dicembre alle 14.30, in Consiglio regionale. Nel corso dell’iniziativa sarà premiato il vincitore del bando per la migliore tesi di laurea magistrale in comunicazione discussa in un Ateneo della Toscana nel 2022.