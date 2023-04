FIRENZE – “In Toscana manca il presidente del Corecom da cinque mesi, da quando è scaduto il mandato di Enzo Brogi. Perché il governatore tarda a nominare questa importante figura di garanzia?

Il nuovo Comitato regionale delle comunicazioni si è costituito nel novembre scorso e la sua nascita non è stata facile. L’assenza del presidente del Comitato non è una formalità ma è funzionale al funzionamento dell’istituto. Di fatti il nuovo comitato non si è ancora mai riunito”.

Così il capogruppo Fdi in Consiglio regionale Francesco Torselli che annuncia un’interrogazione in merito.

“Ricordiamo che Pd e Italia Viva si sono spaccati sui nomi dei commissari . aggiunge in una nota – e da quel momento si è aperto un braccio di ferro tra i due partiti di maggioranza. Il Corecom è un importante istituto di garanzia, si occupa di tutela dei cittadini nelle controversie telefoniche e comunicative, promuove campagne informative e monitora i mass media regionali. Oggi come allora, ribadiamo che per noi queste figure non devono essere utilizzate come merce di scambio per tenere insieme la maggioranza”.