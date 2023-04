FIRENZE – “E’ un lavoro che facciamo perché vogliamo prevenire”. Toscana in movimento sulle sulla siccità.

“Anche se stiamo meglio di altri perché opere pubbliche sono state realizzate, penso al lago di Bilancino, indubbiamente dobbiamo farne altre, e questo è davvero un work in progress per sopperire a ciò che i cambiamenti climatici determinano in tutto il mondo”, ha detto Eugenio Giani, presidente regionale.

Il lavoro per realizzare tali opere, ha aggiunto il governatore, “lo stiamo già facendo con un gruppo di lavoro che presiedo io, insieme agli assessori Monni e Saccardi. Già degli invasi sono in costruzione, in virtù di un lavoro di promozione che si svilupperà addirittura con una modifica normativa di alcune leggi regionali”.