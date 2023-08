FOIANO DELLA CHIANA – Il ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare ha finanziato al Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno la realizzazione del primo lotto del distretto irriguo di Foiano della Chiana (Arezzo).

Con il decreto ministeriale sono arrivati quasi 7 milioni di euro. Con la somma a disposizione, 300 ettari di terreno verranno serviti dai primi 3 km di condotte, sui 40 km dell’intero distretto irriguo che, per essere ultimato, necessita di un investimento complessivo di 40 milioni di euro.

“Il completamento del Sistema di Montedoglio Occidentale rimane per noi una priorità – sostiene Serena Stefani, presidente del consorzio – per sostenere lo sviluppo agricolo e il miglioramento ambientale della Valdichiana Aretina e Senese e della Valtiberina”. La Regione Toscana, secondo quanto sottolinea la vicepresidente Stefania Saccardi, “ha dedicato quasi 540mila euro per questo ultimo importante progetto”. “Mi preme ringraziare la presidente del Consorzio di bonifica, le associazioni di categoria e il sottosegretario Luigi D’Eramo per la determinazione nel raggiungimento dell’obiettivo”, ha affermato la senatrice Tiziana Nisini (Lega). Per la senatrice Simona Petrucci (FdI), “il confronto costante con istituzioni, cittadini e imprese è decisivo e, dopo lo sblocco dei fondi per Foiano della Chiana, non ci fermeremo certo qui”.