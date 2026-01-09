Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Dopo quasi due anni e mezzo dalla condanna inflitta dai giudici svedesi, Paolo Macchiarini, un tempo celebrato come “il mago della trachea” al suo arrivo a Firenze, ha iniziato a scontare due anni e sei mesi di reclusione.

Dal carcere di Barcellona Pozoblanco, in Spagna, l’ex chirurgo esce ogni giorno grazie a benefici penitenziari, ma vi rientra ogni sera fino alla mattina, almeno fino all’estate 2027.

La svolta è arrivata nelle ultime settimane, al termine di una lunga serie di ricorsi che avevano rimandato l’esecuzione della sentenza. Come riporta l’edizione fiorentina de La Repubblica, la difesa aveva ottenuto nell’estate 2024 che la pena venisse scontata in Spagna, dove Macchiarini risiede con la famiglia. Chi lo ha incontrato descrive un uomo provato dalla detenzione e da una carriera professionale apparentemente distrutta, ma il chirurgo continua a proclamarsi innocente.

“La storia dei trapianti bisogna leggerla, le fasi iniziali sono sempre associate a mortalità elevata, ma, nonostante ciò, si è continuato fino a farle diventare operazioni quasi routinarie – ha dichiarato dopo la sentenza svedese –. Bisogna capire quale è l’evoluzione scientifica e della specie. Non si può inventare qualcosa e pensare che vada tutto bene”. E ancora: “Mi si accusa di lesioni su tre pazienti, ma queste persone sono sopravvissute agli interventi e sono morte per altre cause”.

La parabola di Macchiarini è segnata da polemiche e scandali. Approdato in Svezia dopo gli anni fiorentini, era finito presto al centro di sospetti per interventi ritenuti “in conflitto con la scienza e la comprovata esperienza” medica, svolti “senza alcuna base legale” né scientifica, causando sofferenze a tre pazienti. Condannato in via definitiva, il caso ha ispirato la docu-serie Netflix The Bad Surgeon: Love Under the Knife, dipingendolo come il “cattivo chirurgo”. Nei mesi successivi, Macchiarini aveva annunciato un contro-documentario con una produzione spagnola.

