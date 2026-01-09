Tempo lettura: 2 minuti

CHIANCIANO TERME – Un contributo di 150 mila euro per un intervento di riqualificazione del patrimonio idro-termale di Chianciano Terme. E’ quanto ottenuto dal Comune grazie al bando regionale per la concessione di contributi destinati agli interventi di riqualificazione del patrimonio con il progetto, “Intervento di Tutela, Monitoraggio e Valorizzazione delle Sorgenti Termali Confluenti in Piazza Martiri Perugini” il cui esecutivo era stato approvato dalla Giunta Comunale lo scorso mese di ottobre 2025.

“Questo progetto rappresenta un passo importante per la salvaguardia del nostro patrimonio idrico-termale, che è alla base dell’identità e dell’economia di Chianciano Terme. Attraverso interventi mirati, intendiamo garantire un monitoraggio costante delle sorgenti, ottimizzare la gestione delle acque e contribuire allo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Il contributo regionale ci permetterà di realizzare opere essenziali per il futuro del nostro territorio” sottolinea la Sindaca Grazia Torelli.

Il progetto, con un investimento complessivo di 180 mila euro, con 30 mila euro di cofinanziamento, prevede una serie di interventi specifici per la tutela e alla valorizzazione delle sorgenti termali Santissima, AcquaSanta e Sillene, con attenzione sull’area di Piazza Martiri Perugini all’interno del Parco Acqua Santa. Un intervento che nasce dalla necessità di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, con eventi meteorologici estremi sempre più frequenti che hanno evidenziato la fragilità del sistema attuale di regimazione delle acque piovane provenienti dalle sorgenti Giani e Casuccini, situate a monte della Sorgente Santissima. In occasioni di piogge intense, il deflusso ha causato allagamenti lungo i percorsi pedonali e infiltrazioni che potrebbero interessare le sorgenti Acqua Santa, Santissima e Fucoli. L’obiettivo principale è quindi migliorare la gestione delle acque meteoriche, prevenendo inondazioni e proteggendo il compendio termale da potenziali danni.

Tra le azioni principali: la regimazione delle acque piovane e in esubero con la predisposizione di pozzetti, canali e tubazioni per la raccolta e lo stoccaggio ad uso irriguo, convogliando le acque verso Piazza Martiri Perugini; la pulizia e ripristino dei canali esistenti con interventi sul canale di scarico tra il muro di contenimento e la griglia di raccolta lato Sorgente Santissima. La manutenzione strutturale con il ripristino del muro di sostegno del parcheggio per portatori di handicap, con fori di drenaggio per eliminare spinte idrauliche. Una nuova tubazione interrata attraverso l’adduzione dell’acqua della Sorgente Santissima dalla sottocentrale idrica al Parco Acqua Santa e un sistema di monitoraggio avanzato con l’installazione di sonde multiparametriche per misurare portata, temperatura, pH e conducibilità in tempo reale, con trasmissione dati remota.

Il cronoprogramma prevede l’avvio delle procedure di gara a gennaio 2026, l’inizio dei lavori e il collaudo entro 30 maggio 2026, con entrata in funzione immediata.