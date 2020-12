Giovanna Romano eletta presidente Gruppo Stampa Autonomo Siena

Il Gruppo Stampa Autonomo Siena ha eletto Giovanna Romano alla carica di presidente per il triennio 2021-2023.

Quarantaquattro anni, 3 figli, giornalista professionista, responsabile comunicazione e stampa di Banca Centro Toscana-Umbria, consigliere in carica del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana e già vice-presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena dal 2014, Giovanna Romano succede ad Andrea Sbardellati ed è la prima presidente donna alla guida dell’associazione, che nel 2020 ha tagliato il traguardo dei cinquantadue anni di attività.

Alla vice presidenza un’altra donna, Federica Sali, addetta stampa della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, già consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e consigliere in carica alla Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Alla consultazione elettorale del 19 e 20 dicembre, nella quale ciascun Socio ha potuto esprimere la propria volontà in modalità telematica tramite piattaforma on line, oltre che in maniera tradizionale attraverso corrispondenza cartacea, ha preso parte il 65% degli iscritti al Gruppo Stampa Autonomo Siena.

Al termine dello scrutinio compiuto dalla Commissione elettorale composta da Annalisa Coppolaro, Maura Martellucci e Roberto Rosa, sono risultati eletti nel nuovo Consiglio Direttivo i seguenti Soci: Presidente Giovanna Romano, Vice Presidente Federica Sali, Segretario Tommaso Salomoni, Tesoriere Gennaro Groppa, Addetto Stampa Matteo Tasso, Archivista Simonetta Losi. Consiglieri Andrea Burresi, Mario Ciani, Francesco Vannoni. Collegio Sindaci Revisori Raffaello Ginanneschi, Valerio Pascucci, Gabriele Romaldo

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Stampa Autonomo Siena si insedierà ufficialmente nel mese di gennaio 2021, delineando le linee guida dell’attività prevista per il prossimo triennio.