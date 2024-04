FIRENZE – Un anno di reclusione con pena sospesa, a seguito del patteggiamento. La condanna comminata a Diletta Verdini, figlia dell’ex senatore Denis, per aver falsificato una sentenza del giudice del lavoro, millantando di essere un avvocato.

Per tutelare gli interessi di una badante romena, che aveva intentato una causa per pagamenti mai ricevuti. Verdini aveva comunicato poi alla donna di aver conseguito una vittoria in tribunale, ottenendo un risarcimento di 4.300 euro. Denaro che però non è mai arrivato. La badante, dopo una lunga attesa, si è presentata all’avvocato Mattia Alfano.

La verità emerge quasi subito, ma per la vittima al momento non è prevista alcuna compensazione. Dovrà rivolgersi al tribunale civile per ottenere una forma riparazione.