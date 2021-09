SIENA – Composizioni rinascimentali e barocche per il gran finale della seconda edizione del festival Sì Siena, Il linguaggio tra terra e cielo che si concluderà domenica 26 settembre.

L’appuntamento è nella Chiesa di Sant’Agostino alle ore 21 con “La rosa delle voci”, concerto del Coro della cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” dedicato alla musica corale dell’epoca dello scultore e architetto Gian Lorenzo Bernini, considerato il massimo protagonista della cultura figurativa barocca. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena ed è a ingresso gratuito, a numero chiuso con prenotazione obbligatoria sul sito www.accademiadeisilenti.it

Per informazioni scrivere a segreteria.sisienafestival@gmail.com. Sarà garantito il rispetto delle misure anti Covid e in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (rif. D.L. del 23 luglio 2021), l’accesso all’ iniziativa sarà consentito solo agli utenti in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.

Il festival itinerante Sì Siena è un evento di Comune di Siena realizato in collaborazione con l’Accademia Chigiana, Siena Opera della Metropolitana, l’Associazione Centro Storico Città di Siena e l’organizzazione dell’Accademia dei Silenti.