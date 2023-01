SIENA – La Procura di Siena ha aperto un fascicolo contro ignoti in merito alla presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza di 12 anni.

L’episodio risalirebbe alla notte tra il 5 e il 6 gennaio e sarebbe avvenuto in un locale alle porte della città. Gli inquirenti si sono mossi a seguito di alcuni post su facebook, dove un famigliare stretto denunciava l’accaduto. La famiglia però non al momento non avrebbe presentato denuncia. In quei testi si dava conto anche dello stato di incoscienza della giovane, a seguito dell’abuso di alcool. Chi indaga si muove attraverso le testimonianze di chi potrebbe aver visto qualcosa. I gestori del locale, che sarebbero venuti a conoscenza del fatto dal padre della giovane, negano qualunque, sostenendo l’impossibilità che bevande alcoliche siano state vendute a minorenni. Gli esami tossicologici chiariranno anche questo aspetto.