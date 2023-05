SIENA – Dramma sulle elezioni comunali di Siena. Il candidato consigliere del Partito Democratico Federico Pacciani è scomparso all’età di 37 anni.

“Siamo sconvolti e addolorati e oggi piangiamo con immenso dolore la prematura scomparsa di Federico Pacciani che ci ha improvvisamente lasciati all’età di 37 anni” ha detto il Pd senese in una nota. “Federico, che lavorava come addetto alla sostenibilità in Banca Mps, aveva fatto della sua disabilità un valore e un punto di forza tanto da decidere di candidarsi, grazie alla sua passione per la politica, nella lista del Partito Democratico. Una laurea magistrale in Lettere moderne e una in Scienze Politiche, da persona acuta ed intelligente quale era, ha dato un contributo fondamentale anche durante la fase di elaborazione dei contenuti programmatici in tema di diritti, disabilità e fragilità. Federico è stato un compagno di viaggio straordinario e ci ha arricchiti tutti con la sua incredibile forza contagiosa. ‘Intendo basare la mia campagna sul tema dei diritti di ognuno di noi, a partire dai più fragili, con la speranza di rendere la nostra città un posto miglior per tutti’, aveva detto il giorno della presentazione della sua candidatura. Oggi, tutti noi, nel nome di Federico e del suo esempio, abbiamo una responsabilità in più. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza dei democratici senesi, di tutti i componenti della lista del Partito Democratico, del segretario Massimo Roncucci, di quello provinciale Andrea Valenti, di Anna Ferretti e di tutta la coalizione di centrosinistra”.