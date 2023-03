SIENA – Luciano Fazzi non è più l’assessore al Bilancio del Comune di Siena, dopo aver rassegnato le dimissioni nella mani del sindaco Luigi De Mossi.

Dovrebbe essere sostituito da David Chiti, che sempre nella stessa giornata ha lasciato la presidenza dell’associazione Centro storico città di Siena. “Ringrazio il sindaco – ha scritto Fazzi nella lettera -, la giunta comunale e tutta l’amministrazione comunale per la proficua collaborazione tenutasi negli anni di mandato svolto per la comunità senese”. Fazzi, originario di Lucca, già in passato era stato sull’orlo di abbandonare la giunta. Poi era rimasto. Per lui si era parlato anche di una candidatura a sindaco nella sua città, ma l’operazione non si era concretizzata.

Chiti, nelle prossime amministrative, si è già schierato al fianco di Massimo Castagnini, candidato sindaco in una lista civica che raggruppoa persone vicine a De Mossi. “Ho preso la decisione di dimettermi dall’incarico in ragione del fatto che presto svolgerò attività politica in veste di capolista di una formazione civica che sosterrà per le prossime amministrative 2023 la candidatura di Massimo Castagnini a Sindaco di Siena. Ed altresì mi si prospettano incarichi amministrativi di natura esclusiva”, ha affermato in una nota.