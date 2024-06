SIENA – “Vedere un programma ricco di grandi talenti e un festival degno del nome del Siena Jazz ci riempie di orgoglio, vista la situazione creatasi circa un anno fa, vorrei però che questi argomenti restassero fuori dalla politica, a tal proposito il festival internazionale è stato presentato ieri in Regione Toscana, proprio per rimarcare l’importanza della sinergia tra le diverse forze istituzionali”.

Questo il commento del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio a margine della presentazione del “Siena Jazz International Summer Workshop” tenutosi ieri, martedì 25 giugno, presso palazzo del Pegaso della Regione Toscana.

“Purtroppo per impegni legati alla macchina organizzativa del Palio non ho potuto presenziare all’incontro in Regione – ha aggiunto il Sindaco Fabio – è stata però nostra cura e piacere essere presenti nella persona dell’assessore comunale Enrico Tucci. In un clima disteso e piacevole com’è stato nel corso della conferenza dispiace però constatare che questa presenza sia stata, per così dire, dimenticata, all’interno del comunicato inserito nel sito istituzionale del consiglio regionale e diffuso alla stampa”.

“Credo che siano dimenticanze abbastanza gravi – conclude il Sindaco Fabio – e che si potrebbero configurare come sgarbi istituzionali che poco hanno a che fare con il nostro modo di amministrare, l’approccio che abbiamo avuto con Siena Jazz e il suo rilancio ne è una valida testimonianza”.