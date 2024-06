ARGENTARIO – Al via il 29 giugno Argentario link. Il nuovo servizio intermodale tra la novità estive previste da Trenitalia. consentirà di viaggiare in treno fino a Orbetello-Monte Argentario e poi proseguire in bus fino a Porto Santo Stefano.

Il biglietto treno + bus, si spiega da Fs, “potrà essere acquistato in un’unica soluzione su tutti i canali Trenitalia (biglietterie, sito web, App e Self-Service ) indicando come stazione di arrivo o partenza Porto Santo Stefano. “Selezionando come destinazione finale o di partenza Porto Santo Stefano, in un solo click si acquisterà il biglietto integrato del treno per la stazione di Orbetello (sulla linea Pisa-Roma) e quello dell’autobus, in coincidenza che dalla stazione arriverà fino al Porto Santo Stefano”.

Oltre 35, prosegue Fs, i collegamenti giornalieri nei feriali e 26 nei festivi, per raggiungere o partire dalla città dell’Argentario verso tutte le destinazioni offerte da Trenitalia. “Si tratta di una novità e di un nuovo passo verso una mobilità sostenibile e integrata – si evidenzia in una nota – nell’ambito della programmazione del trasporto regionale toscano, resa possibile grazie alla sinergia fra Trenitalia e Autolinee Toscane, con il supporto del Comune di Monte Argentario e della Regione Toscana, ente programmatore e finanziatore dei servizi.

Per il governatore Eugenio Giani si tratta di una “bella notizia che imbocca la strada giusta, quella dell’intermodalità, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e sulla quale puntiamo molto. Un modello virtuoso, esempio di una collaborazione positiva e di una sinergia che garantisce maggiore agilità a chi viaggia”.