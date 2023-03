SIENA – La scrittrice e drammaturga inglese Dodie Smith si era fermata a 101. Fabio Pacciani è andato oltre, arrivando a 164. Candidati per il Consiglio comunale a sostegno dell’esponente del Polo Civico.

Palazzo Pubblico ne accoglierà appena 32 (tra i tutti partecipanti alla competizione elettorale), ma un voto qua e un là è più facile avvicinarsi alla guida dell’amministrazione. Sei le liste a sostegno, perché Sena Civitas è ancora costretta al purgatorio. Tutte convinte che il civismo sia affare di loro esclusiva competenza o quasi. E quindi non c’è spazio per chi solo fino a poco tempo fa difendeva la bandiera dei partiti: Udc nel caso di Marco Falorni.

I volti dei guardaspalle di Pacciani sono abbastanza noti: da Massimo Sportelli (Civici in Comune), ex assessore di De Mossi, all’ex sindaco Pierluigi Piccini (Per Siena), dal giornalista Daniele Magrini (Patto dei cittadini) all’ex consigliere Pd, Gianni Porcellotti (Siena sostenibile), fino a Maria Pia Bindi (In Campo), che nel 2018 aveva sostenuto Bruno Valentini.

Di seguito le liste del Polo Civico Siena che sosterranno Fabio Pacciani alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023: Civici in Comune; In Campo; Per Siena; Riscrivere Siena; Siena Sostenibile e Si. Patto dei cittadini.

Civici in Comune. La lista di Civici in Comune si presenterà con 32 candidati: Massimo Sportelli; Serena Bazzotti; Francesco Bernardini; Alessio Berni; Silvia Bozzi; Sergio Burrini; Giancarlo Cartocci; Alessandro Ceccherini; Alessandro Cencetti; Stefano Cinelli; Giuliana Della Valle; Valentina Elia; Marina Fornarini; Cinzia Gravina; Fausto Landi; Mariangela Longini; Serenella Manca; Lorenzo Marruganti; Leonardo Martelli; Egidio Mastrocinque; Salvatore Tindara Miano; Elisabetta Pace; Lorenzo Pasquini; Michele Pinassi; Michele Porciatti; Annalisa Rocchetti; Alessandra Spampani; Silvia Suglia; Simona Ulivieri; Paola Jessica Valverde Sanchez; Piero Vezzosi e Maria Elena Galati.

In Campo. In Campo si presenterà con una formazione composta da 22 candidati: Elio Anselmo; Katia Bifani; Mariapia Bindi; Luca Burroni; Claudio Cerretani; Andrea Collini; Marco Collini; Alessandro Corsini; Salvatore Gangi; Marco Gonzi; Giulio Landi; Danilo Lombardi; Andrea Machetti; Walter Manni; Tiziana Marchetti; Mario Olivo; Ptrizia Pacenti; Virna Quintini; Michela Rossi; Gianluca Serra; Eleonora Tiravelli e Miguel Huertas Malca.

Per Siena. Saranno 32 i candidati al consiglio comunale per la lista Per Siena: Vincenzo Bencini; Andrea Benocci; Massimo Boldrini; Luigi Campoccia; Matteo Capecchi; Matteo Cimardi; Massimiliano Ermini; Silvia Ferrini; Valeria Filippini; Duccio Fineschi; Andrea Friscelli; Costanza Giannelli; Stefano Giardi; Giovanni Gigli; Maria Giorgi; Andrea Giovannoni; Vanni Griccioli; Nina Iannaccone; Andrea Lensini; Valter Livi; Nadia Maggi; Danilo Malatesta; Massimo Mazzini; Rebecca Mori; Rosario Mortillaro; Duccio Nattoni; Giulia Peri; Laura Perinti; Sandra Rossi Baroni; Ranieri Rossi; Pietru Scurtu e Cinzia Voltolini.

Riscrivere Siena. Riscrivere Siena si presenterà all’appuntamento del 14 e 15 maggio 2023 con 21 candidati: Alessandro Bellucci; Francesco Bonucci; Cinzia Carmignani; Fiorenza Cipolli; Valerio D’Aniello; Andrea Ferrini; Luigi Guzzo; Jasveer Kaur; Marta Laghi; Luigi Lusini; Germana Marchese; Lorenzo Marreti; Bernardo Meoni; veronica Mona; Felix Nwanancchi Chidi; Roberto Nestico; Romina Ricevuto; Daniele Rosselli; Massimo Soldati; Silvia Soldatini e Francesco Vigni.

Siena Sostenibile. Saranno 32 i candidati al consiglio comunale per la lista Siena Sostenibile: Alessandro Mecacchi; Barbara Sani; Duccio Ferretti; Erika Gonnelli; Fabio Rocchi; Fausto Pennarola; Federica Pierini; Filippo Ricci; Francesco Ciacci; Gian Carlo Lenzi; Gianpaolo Camilli; Guido Nocciolini; Isabella Cariglia; Leonardo Ermini; Katia carmignani; Letizia Carli; Maria Grazia Gattini; Marilena Cammarota; Mario Simoncini; Massimo Pisani; Matilde Ciacci; Matteo Barducci; Mirko Crezzini; Monica Casciaro; Paola Costantini; Roberta Veneri; Rosella Montomoli; Rossana Giannettoni e Samuele Aprea.

Sì. Patto dei cittadini. La sesta lista a sostegno della candidatura di Fabio Pacciani sarà composta da 32 candidati al consiglio comunale: Daniele Magrini; Gianna Bardotti; Antonio Benocci; Giancarlo Brocci; Francesco Burroni; Nicola Caliani; Mario Castelnuovo; Monica Crespi; Antonini D’Amico; Anton Giulio Fanetti; Tommaso Fineschi; Letizia Gettatelli; Alessandro Grazi; Anna Grasso; Simonetta Losi; Umberto Maffei; Stefano Marini; Camilla Marzucchi; Alessandro Mugnaini; Achille Neri; Elena Peccianti; Duccio Ravenni; Letizia Rosati; Francesca Semplici; Elena Tiribocchi; Chiara Angela Vagaggini; Luciano Valentini; Vincenzo Vullo.