SIENA – Dal 13 gennaio apriranno le iscrizioni alle le scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2026/2027. Anche quest’anno la Provincia di Siena pubblica on line la guida ‘Disegnare il proprio futuro’, uno strumento utile per gli studenti che concludono le scuole secondarie di primo grado e per le loro famiglie, per orientarli alla migliore scelta delle scuole su tutto il territorio.

Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Licei, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) triennali o quadriennali finalizzati al conseguimento di diplomi professionali e qualifiche, corsi serali: l’offerta del territorio senese è ampia e diversificata

“A conclusione del primo ciclo d’istruzione, ragazze e ragazzi sono chiamati a fare una scelta importante, che segnerà il loro futuro”, sottolinea la Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti.

“Una scelta che accompagnerà, almeno per i prossimi anni, il loro vivere quotidiano e contribuirà alla costruzione del progetto di vita di ciascuno. Questa guida vuole essere un aiuto concreto affinché le ragazze e i ragazzi della nostra provincia possano scegliere il loro percorso in maniera chiara, libera e consapevole, al di fuori di stereotipi che limitano per tutte e tutti le opportunità di futuro”, prosegue la Presidente Carletti.

“Non ci sono scuole difficili e scuole facili, scuole adatte per i maschi e altre per le femmine. Ci sono le scuole che saranno scelte sulla base degli interessi, delle aspirazioni e delle passioni a quello che ognuno deciderà di essere nella propria vita”.

La guida è dedicata non solo agli studenti e alle loro famiglie, ma anche a coloro che decidono di tornare sui banchi di scuola attraverso l’offerta del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) e i corsi serali nelle scuole secondarie di secondo grado. Una guida fruibile e arricchita di una tabella interattiva, che offre la possibilità agli studenti, di accedere ai contenuti multimediali e alle pagine di orientamento create appositamente dalle scuole.

La guida, totalmente on line e interattiva, comprensiva di una mappa in cui vengono visualizzate le collocazioni degli istituti, è disponibile sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.siena.it.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 14 febbraio 2026 attraverso la piattaforma https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni.

Le scuole offrono eventi di “Open Day” per supportare le scelte, focalizzandosi su autonomia e progettualità dello studente.

