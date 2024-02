FIRENZE – Sinergia tra imprese, associazioni di categoria e sindacati per invertire il rallentamento della pelletteria fiorentina. Racchiusa in un protocollo di intesa tra Confindustria Firenze e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil fiorentine.

Il documento, con il contribuito di Assopellettieri, spiega una nota, punta a coinvolgere tutti i portatori di interesse del distretto in un concreto progetto di rilancio che faccia leva sulle sue peculiarità: altissima qualità e legalità della filiera. Confindustria e sindacati saranno impegnati, quindi, a salvaguardare le aziende che hanno fatto dell’eccellenza la loro stella polare, e della legalità e del rispetto delle regole il loro valore aggiunto.

“Il saper fare della nostra filiera è capitale sociale oltre che patrimonio delle nostre eccellenze imprenditoriali – ha sottolineato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze -: non solo va salvaguardato e tutelato ma anche messo nelle migliori condizioni di accrescere le proprie competenze e capacità”. Per Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri, “questo protocollo con molta lungimiranza e ambizione pone al centro la qualità e la legalità come strumenti di investimento per la salvaguardia e la competitività di questo distretto”.