SIRACUSA – Si apre oggi l’Expo DiviNazione, la vetrina delle eccellenze italiane nella splendida cornice di Ortigia, a Siracusa, che anticiperà il G7 Agricoltura.

Negli oltre 200 padiglioni sono presenti circa 600 aziende, in rappresentanza dell’eccellenza del Made in Italy agroalimentare e non solo. Lungo le strade dell’isola troveranno spazio aree dedicate ai prodotti DOP e IGP, alla pesca con numerosi imbarcazioni e ci sarà anche un villaggio dedicato allo sport con la presenza delle federazioni sportive accanto a Sport e Salute.

Le Regioni saranno presenti con produttori ed eccellenze locali. Una zona ospiterà le forze dell’ordine, con strumenti e tecnologie utilizzati quotidianamente al servizio della Nazione. L’Expo sarà una straordinaria esperienza diffusa con al centro il Made in Italy agroalimentare, fiore all’occhiello dell’economia italiana nel mondo e simbolo dell’identità nazionale.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

Nove giorni con un fitto programma di convegni, spettacoli, degustazioni e momenti di approfondimento che vedranno la presenza di ospiti e relatori istituzionali e di settore.