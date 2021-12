FIRENZE – Sospeso il meccanismo digitalizzato e automatico per il controllo del contagio nelle scuole toscane, dove tornano in vigore le regole generali in caso di contatto stretto con una persona positiva. Lo fa sapere la Regione Toscana in una nota.

Nei giorni 22 e 23 dicembre per alunni, insegnanti e personale scolastico varranno le regole generali, con la sospensione temporanea delle regole specifiche introdotte per la scuola per favorire la didattica in presenza. A inizio novembre, ricorda la nota, la Regione, ha introdotto nuove regole ‘anti-dad’ che prevedono l’inserimento da parte dei dirigenti scolastici dei contatti a rischio, l’invio del voucher con Qrcode con cui effettuare il tampone, e dell’attestato di rientro in classe se negativo. Questa modalità sarà reintrodotta con il ritorno in classe degli studenti a gennaio.