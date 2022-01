CERTALDO – Caos, disagi, traffico. Fino a sabato 15 gennaio saranno giorni di passione per gli automobilisti che devono percorrere la strada regionale 429, ’Variante di Certaldo. La strada è, infatti, chiusa per consentire la sostituzione di un giunto in galleria.

L’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha disposto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della Strada dal km 12+000 al km 17+650 circa, nei comuni di San Gimignano, di Gambassi Terme e di Certaldo, dalle ore 8.30 di oggi alle ore 12 di sabato.

Dal km 17+650 al km 18+200 sarà consentito l’accesso al transito veicolare per chi si deve recare in località Pian di Sotto.

Non è la prima volta che in questo tratto di strada che collega la Valdelsa senese all’Empolese si registrano disagi per interventi di manutenzione. Un tratto molto utilizzato sia dagli autotrasportatori, sia dagli automobilisti che preferiscono percorrerlo per evitare di entrare nei centri abitati.

