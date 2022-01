PISTOIA – Riparte dal teatro Manzoni di Pistoia la tournée dello spettacolo ‘Il Purgatorio. La notte lava la mente’ di Mario Luzi, per la regia di Federico Tiezzi.

L’evento, portato in scena nell’ambito delle celebrazione per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri sarà in teatro a Pistoia dal 14 al 16 gennaio dopo il debutto nazionale avvenuto lo scorso luglio nel teatro Grande di Pompei e due recite a Firenze. Lo spettacolo, si spiega in una nota, sarà poi di nuovo a Napoli (Teatro Mercadante, 18/23 gennaio), Prato (Teatro Fabbricone, 26/30 gennaio), Modena (Teatro Storchi, 4/6 febbraio), Siena (Teatro dei Rinnovati (18/20 marzo), Arezzo (Teatro Petrarca, 23/24 marzo), Pisa (Teatro Verdi, 26/27 marzo), per concludere la tournée al teatro Strehler di Milano (29 marzo/3 aprile).

In scena, tra gli altri, Alessandro Averone, Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Giampiero Cicciò, Francesca Ciocchetti, Martino D’Amico, Salvatore Drago e Giovanni Franzoni nel ruolo di Virgilio. Per Tiezzi «la visione del mondo e dell’uomo che ci si offre dalle pagine della Commedia, opera che contribuisce alla nascita della cultura europea, nel punto di snodo tra l’evo antico e quello moderno, è tra le più vaste e profonde della letteratura di ogni tempo, nella sua consapevole capacità di abbracciare con l’umano tutta la realtà. Con questo lavoro – continua Tiezzi – vorrei mostrare come Dante non sia solo il teologo, il moralista, il politico che negli anni di scuola ci è stato mostrato: ma anche l’appassionato ricercatore di quella che lui stesso chiama l’umana felicità, cioè la piena realizzazione dell’uomo».