SIENA – Diciotto eventi, da giugno a settembre, con lo spettacolo dal vivo protagonista nelle piazze, corti e vie del centro storico, ad ingresso gratuito.

È ‘Sboccia l’Estate’, il nuovo cartellone della prossima stagione a Siena con cui il nuovo direttore artistico del Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli debutta davanti al grande pubblico.

«Sarà una stagione volta a contagiare cittadini e, spero, anche i turisti. Voglio abbracciare tutte le risorse del territorio, avvicinare più giovani al teatro. Sono vissuto per molti anni a Siena, conosco cosa vuol dire avere la chance di farsi promuovere e entrare in contatto con i professionisti. Sono apertissimo ad incontrare tutti e cercherò di essere presentissimo per ascoltare le loro idee».

L’input anticipato dal direttore artistico all’inizio del suo impegno che, per adesso, si è tradotto in ‘Sboccia l’Estate’: prosa, danza, musica e improvvisazioni teatrali, anche grandi nomi del panorama nazionale e internazionale con spettacoli e performance itineranti delle compagnie teatrali senesi.

Attendendo l’arrivo il Piazza del Campo il 22 luglio del concerto ‘Russel Crowe and The Gentleman Barbers’, ‘Sboccia l’Estate’ alza il sipario venerdì 21 giugno in piazza Provenzano con un doppio appuntamento: lo spettacolo ‘Respiri di bellezza’ della Compagnia Francesca Selva, e ‘Siena, l’incanto nei secoli’ con la regia di Franco Borghero.

Poi tre eventi nel Cortile del Podestà: domenica 23 giugno, lo spettacolo itinerante ‘Teatro a Porter’, a cura dell’associazione culturale Topi Dalmata; ed ancora lunedì 24 giugno, ‘Per una manciata di donne e terra’, a cura di Ensarte, il 25, ‘Una camelia per due’ con Selene Gandini e Marta Nuti.

Dopo ‘Russel Crowe and The Gentleman Barbers’, in Piazza del Campo lunedì 22 luglio, ‘Sboccia l’Estate’ raggiunge le Fonti di Pescaia scenario, martedì 30 luglio, dello spettacolo itinerante di Francesco Burroni ‘Il poeta e la principessa’ e, mercoledì 31 luglio, della commedia ‘Cara Anna Magnani’ con Caterina Costantini.

Agosto a ‘Sboccia l’Estate’ inizia venerdì 2 al Chiostro di San Cristoforo con lo spettacolo ‘L’infernale pasticcio’, protagonista Ugo Giulio Lurini. Venerdì 23, appuntamento in Fortezza con l’attrice e cantante italiana Lina Sastri in scena con ‘La mia musica’. Sabato 24 agosto alle Fonti di Pescaia torna protagonista la danza con lo spettacolo della compagnia Francesca Selva ‘Amaro amore’. Il mese di agosto prosegue con altri quattro appuntamenti alle Fonti di Pescaia: domenica 25, ‘Pierino e il lupo’ con Vincenzo Bocciarelli e ‘Il carnevale degli animali’ con Paola Benocci; lunedì 26, ‘Metamorfosi di Ovidio’ con Nina Pons; martedì 27, ‘Eva Jazz Latinity’ con Eva Lopez.

Sempre alle Fonti di Pescaia, mercoledì 28 agosto, il concerto dei Deschema, nota rock band toscana già sul palco di Sanremo Giovani. Dopo il rock la lirica con il concerto dell’Orchestra Città di Grosseto diretta dal Maestro Marco Severi, al Teatro dei Rinnovati giovedì 29 agosto.

A settembre, rush finale di ‘Sboccia l’Estate’ con, domenica 1 in piazzetta Grassi ,’A Paris, a Paris, a Paris’, con Luisa Noli; lunedì 2, ‘Il Magnifico di Siena’, con Altero Borghi e, finale della rassegna. giovedì 5 al Teatro dei Rozzi, ‘Donne, un lungo racconto di Giacomo Puccini’, con Solena Nocentini.