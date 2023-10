EMPOLI – Vigili Urbani in fermento nell’Empolese Valdelsa. I sindacati Uil Fpl e Cse – Flpl hanno indetto lo stato di agitazione.

Tra le problematiche, “la mancata assunzione di agenti e ufficiali di Polizia Municipale per arrivare a quota 105 promessa durante lo stato di agitazione del 2022. Attualmente tra agenti, ufficiali, amministrativi e tecnici la Polizia Municipale è composta da 84 operatori e con i concorsi in atto si dovrebbe arrivare forse a quota 96 lontano da quota 105”, e il “mancato acquisto di strumenti e della divisa. Negli anni ci siamo affidati sempre con gli acquisti con affidamento diretto e soltanto per pochi capi di vestiario solo per tamponare le richieste urgenti di usura del vestiario, stesso discorso vale per le dotazioni di difesa: spray anti aggressione scaduti, radio ricetrasmittenti con batterie finite, giubbotti anti proiettili obsoleti e di taglie sbagliate. Tutte le carenze si ripercuotono sul ruolo che rivestiamo in termini di sicurezza, tutela e di dignità sia per gli operatori della polizia municipale che per la cittadinanza”.

Alla luce di quanto sopra “è stato chiesto il tentativo di raffreddamento e conciliazione presso la Prefettura di Firenze che avverrà salvo imprevisti l’11 ottobre al fine di tentare la risoluzione del conflitto”.