FIRENZE – Un portale accessibile a tutti, che contenga l’intera produzioni di Sergio Staino. Di fatto il sogno del vignettista.

Per realizzarlo è stata lanciata una raccolta fondi. Il progetto avrà un costo di 150mila euro. La famiglia da circa un anno ha messo in piedi il cantiere, spendendo circa 40mila euro. Al momento, sono state raccolte e censite oltre 20mila opere, attualmente in corso di digitalizzazione, ma potrebbero essere molte di più. Il prossimo passo prevede la ‘schedatura’, l’aggancio delle schede alle immagini e il loro caricamento sulla piattaforma, utilizzando un software espressamente elaborato a questo scopo. Mancano quindi 110mila euro per terminare il lavoro.

Un traguardo raggiungibile e strutturato con obiettivi intermedi: un primo obiettivo di 75mila euro con i quali sarà possibile concludere la digitalizzazione e la realizzazione del software. I successivi 35mila euro serviranno a finalizzare il lavoro. In questo modo il portale potrebbe essere pronto entro la fine del 2025, accessibile gratuitamente a chiunque, e successivamente una parte dell’archivio potrà essere consultabile anche fisicamente a Scandicci.

Chiunque potrà donare una somma e scegliere una ricompensa: da una semplice cartolina cartacea, a diverse tipologie di riproduzioni di un’opera.