FIRENZE – Debutto sul palco della Pergola per Stefano Accorsi. Il direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana, porta in scena ‘Azul – Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor’.

Il nuovo spettacolo è scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca e, andrà in scena dal 5 al 10 aprile a Firenze e poi al Teatro Era di Pontedera (Pisa) il 12 e il 13 aprile.

Lo spettacolo è incentrato su quattro amici che fanno i conti con le rispettive vite e, facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata in pezzi. Ad accomunarli è la passione folle per la squadra del cuore e infanzie fiabesche. C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni.

“Ho sempre raccontato storie di personaggi carichi di umanità, fragili e trasognati – spiega l’autore e regista Daniele Finzi Pasca -. Il mio teatro è costruito riproducendo il linguaggio dei sogni. Procede per allusioni, associazioni di idee. Cerco di costruire immagini rarefatte, sospese in un tempo inventato, leggero. Ho avuto la fortuna di incontrare Stefano Accorsi, Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo, attori carichi di umanità, mestiere e passione. Con loro è stato facile dare vita a questa piccola rapsodia dedicata a quanti non si danno mai per vinti”.

Il 6 aprile alla Feltrinelli Red di Piazza della Repubblica, a Firenze, Stefano Accorsi firmerà le copie del suo libro Album Stefano Accorsi i cui proventi saranno devoluti alla famiglia di Giulio Regeni per sostenere la loro battaglia per la verità sulla morte del figlio. Sempre il 6 aprile poi, alle 18, Stefano Accorsi, il regista Daniele Finzi Pasca e il cast di Azul – Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor incontreranno il pubblico al Teatro della Pergola.