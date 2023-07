FIRENZE – Stipulata una convenzione triennale tra Politecnico delle Arti e del Design e Università degli Studi di Firenze. A renderlo noto la presidente di ISIA Firenze Rosa Maria Di Giorgi.

Gli obiettivi sono molteplici: sostenere il potenziamento delle relazioni e interazioni tra enti e istituzioni formative, di ricerca, di produzione, diffusione e promozione artistica, culturale e umanistica, presenti sul territorio regionale; favorire la condivisione di informazioni, procedure, competenze e conoscenze professionali, a supporto dei rispettivi servizi tecnici e amministrativi; consolidare e incrementare, le iniziative congiunte volte a promuovere i rispettivi rapporti internazionali, rendendo reciprocamente disponibili il know how e i contatti acquisiti; realizzare in forma congiunta convegni, dibattiti, seminari, mostre, manifestazioni ed eventi culturali, su temi di comune interesse; realizzare, anche in forma congiunta, iniziative connesse a progetti di allestimento, curatela e progettazione del sistema espositivo attraverso consulenze e scambi di competenze e conoscenze professionali nei rispettivi ambiti di competenza.

L’accordo è stato sottoscritto dalla presidente di ISIA Firenze e del Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze on. Rosa Maria Di Giorgi, dal presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze prof. Carlo Sisi, dalla rettrice dell’Università degli Studi di Firenze prof.ssa Alessandra Petrucci.

La presidente Rosa Maria Di Giorgi ha dichiarato relativamente all’accordo siglato: “Si tratta di un evento di grande rilievo: fin dal momento della fondazione del Politecnico delle Arti e del Design abbiamo riservato priorità ai rapporti con l’Ateneo fiorentino con il quale esiste dunque un rapporto fecondo. Pertanto ci avviamo a mettere in essere una collaborazione proficua per la costituzione di percorsi formativi condivisi. La convenzione tra Università degli Studi di Firenze e Politecnico delle Arti e del Design è quindi un’ottima opportunità per dare nuovo slancio alla ricerca, all’arte, al design e alla musica e per permettere così ai nostri giovani di poter accedere a una formazione universitaria sempre più completa e all’altezza delle esigenze della società contemporanea”.

Il direttore di ISIA Firenze, Francesco Fumelli, si è detto estremamente soddisfatto: “La convenzione oggi sottoscritta è un’occasione imperdibile di offrire una formazione sempre più interdisciplinare e aggiornata ai nostri allievi”.

www.isiadesign.fi.it