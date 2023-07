SESTINO (AR) – “Sul confine” è il titolo e il tema chiave della seconda edizione del festival di teatro nel cuore dell’Appennino che Cantiere Artaud ha programmato dal 28 al 30 luglio al Teatro comunale “Pilade Cavallini” e negli altri luoghi nevralgici della cultura di Sestino.

Il confine tra sogno e realtà, tra vita e morte; il confine da superare per raggiungere la libertà; il confine tra le verità, tra ragionamento lucido e follia; il confine fisico, inteso come confinamento, e naturalmente il confine geografico, come quello della stessa cittadina di Sestino, comune toscano in provincia di Arezzo ai confini con le Marche e l’Emilia Romagna. Direzione artistica di Sara Bonci e Ciro Gallorano.

IL PROGRAMMA

Venerdì 28 luglio

Ore 17:00 – Centro Visite – Inaugurazione mostra di fototrappole degli animali della Riserva naturale del Sasso di Simone

ore 18:30 – Vecchio Mulino – Alberi Comuni: Incontro di presentazione del progetto con Francesco Garuti, scultore e un attore con alle spalle studi universitari in botanica. Durante l’incontro parlerà di legno, di botanica degli alberi e proporrà di creare una scultura pubblica in legno utilizzando il tronco di uno dei tanti alberi che ogni anno devono necessariamente essere abbattuti sul territorio comunale dandogli una nuova vita.

ore 21:00 – Teatro comunale Pilade Cavallini – Gadda. Poeta in Trincea: Recital teatrale con musica dal vivo | Voce recitante Federica Lea Cavallaro | Chitarra Serena Meloni

ore 21:30 – A caccia del re del sasso: a cura del collettivo Malafeltro | Progetto sostenuto con l’operazione 6.2.01 “aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali” (seconda edizione) del GAL valli Marecchia e Conca | Durata 1 h e 30

Sabato 29 luglio

ore 8:30 – Rifugio Casa del Re – La forma del respiro e la poesia del movimento: Hatha yoga a cura di Giulia Landi | Pratica da 1 h e 30’

Ore 10:00-13:00 / 14:00-17:00 – Rifugio Casa del Re – Gli dèi sono canti: Laboratorio di canto corale e polifonico a cura di Elena Griggio | Posti limitati

ore 18:30 – Vecchio Mulino – Poetica del surreale: lettura animata con laboratorio creativo per bambini | A cura di Elisa Bagni, Giulia Landi | Si sente una musica, appaiono delle bolle di sapone giganti, stanno arrivando due personaggi incantati con un paracadute arcobaleno! Vogliono giocare con i bambini e raccontare loro una storia con la magia del Kamishibai. Come andrà a finire? Saranno i bambini a deciderlo attraverso l’arte del collage in un viaggio tra immagini, corpo e parola poetica.

ore 21:00 – Teatro comunale Pilade Cavallini – Hess di Alina Nelega | Titolo originale Decalogul dupa Hess (I Dieci Comandamenti secondo Hess) | Traduzione Horia Corneliu Cicortas | Con Tazio Torrini | Drammaturgia Simone Martini e Tazio Torrini | Regia Simone Martini e Tazio Torrini | Assistente alla Regia Alessio Martinoli | Regia video Blanket studio | Una produzione Kanterstrasse | Con il sostegno della Regione Toscana | Durata 60’.

In una cella, un vecchio Gerarca è intento a consumare il suo ultimo pasto prima di rinunciare a quel poco di vita che gli rimane. Da quarant’anni sa di essere spiato, ma solo adesso decide di renderne partecipi tutti e di rivolgersi a quelle telecamere che lo hanno spiato da sempre; lo fa lasciandoci una confessione sotto forma di dieci comandamenti. Non c’è pentimento. Hess ci dice quello che pensa della storia, della politica, della religione, della morale, degli esseri umani, delle “razze”, delle donne, della violenza. È vecchio, ha dei vuoti, delle debolezze e può indurre pena portandoci alla constatazione, difficile da accettare, che il nazismo, il grande nemico, il male irripetibile che siamo riusciti a sconfiggere, è stato il parto di comuni esseri umani che hanno agito in modo pianificato e condiviso, col seguito di tantissimi altri. HESS è un viaggio nei lati oscuri della nostra specie.

A seguire, incontro con gli artisti

Domenica 30 luglio

Ore 10:00-13:00 – Rifugio Casa del Re – Gli dèi sono canti: laboratorio di canto corale e polifonico a cura di Elena Griggio | Posti limitati

ore 19:00 – Vecchio Mulino – Il respiro del bosco: Hatha yoga a cura di Giulia Landi | Pratica da 1 h

ore 21:00 – Teatro comunale Pilade Cavallini – Senza titolo di e con Giulio Costa | Produzione Costa/Arkadiis | In collaborazione con il Teatro dei Venti | Con il sostegno del Comune di Occhiobello (RO) | Premio ECEplast Festival Troia Teatro 2011, Premio del Pubblico Finestre di Teatro Urbano 2011 | Durata 50’

Una lezione in cattedra. L’insegnante esordisce dichiarando: “Abbiamo poco tempo, ma… dobbiamo fare tutto”. Un prototipo di lezione destrutturata che rivela, con le parole, i progressi dell’umanità e, con i fatti, la natura volubile e involontariamente comica dell’essere umano.

ore 22:00 – Teatro comunale Pilade Cavallini – Esito residenze artistiche di e con Rosy Bonfiglio e Thomas Canna. A seguire, incontro con gli artisti

