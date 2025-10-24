Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta urgente di sospensione del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Pisa.

La decisione, comunicata nella mattinata odierna, conferma la validità del provvedimento firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che vieta ai residenti nella provincia di Pisa di assistere alle gare esterne della squadra fino al 21 gennaio.

Nel decreto, il Presidente del Tar ha evidenziato come, in questa fase, “l’esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica” prevalga “oltremodo”, sottolineando inoltre che la misura non può essere sospesa per singoli ricorrenti, poiché riguarda “una categoria non scindibile”, ovvero tutti i residenti nella provincia.

L’avvocato Lorenzo Nannipieri, che ha presentato il ricorso, ha commentato la sentenza con realismo e un moderato ottimismo: “Era un esito prevedibile – ha detto – ma dal contenuto del decreto non usciamo male. Il Presidente del Tar ha semplicemente ritenuto in questa fase preminente l’interesse pubblico rispetto a quello privato. La discussione vera si terrà il 25 novembre davanti alla Camera di Consiglio a Roma, dove ci confronteremo con l’Avvocatura dello Stato”.

