LUCCA – Saranno 140 i treni che andranno ad aggiungersi all’offerta ordinaria del Regionale di Trenitalia.

L’accordo è fatto con la Regione, per un totale di 400.000 posti, per raggiungere Lucca in occasione del “Lucca Comics 2025”, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre.

Il programma completo dei treni ordinari e straordinari sulle tratte Firenze–Lucca, Pisa–Lucca, Viareggio–Lucca, Lucca–Aulla, Arezzo-Lucca e La Spezia-Lucca, è aggiornato e consultabile su trenitalia.com.

Per l’elevata affluenza dei viaggiatori, l’incremento del numero dei treni in circolazione e la riorganizzazione degli accessi in stazione, sono possibili allungamenti dei tempi di viaggio. Si consiglia di acquistare il biglietto del treno nei giorni precedenti la partenza e di recarsi in stazione con largo anticipo.

