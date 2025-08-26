Tempo lettura: < 1 minuto

MARINA DI PISA – “Stanotte al nostro bagno a Marina le tartarughine di Caretta-Caretta hanno intrapreso il loro viaggio nella vita marina”.

Dopo tre giorni di monitoraggio continuo, giorno e notte, lo stabilimento balneare L’Alba Big Fish di Marina di Pisa ha potuto finalmente appendere il fiocco alla porta. Nella notte, la sabbia ha iniziato a muoversi e, una dopo l’altra, circa cinquanta tartarughine sono emerse dal nido e, guidate dall’istinto, hanno trovato la strada verso il mare aperto.

Si tratta del momento più emozionante del progetto di Legambiente Pisa LIFE Turtlenest, che da giugno segue con cura la schiusa di questo nido rinvenuto il 27.

Per settimane volontari ed esperti hanno vigilato affinché nulla disturbasse la cova, proteggendo l’area e attendendo con trepidazione l’arrivo di questo istante. La notte scorsa, la ricompensa è stata la meraviglia pura: assistere alla corsa fragile ma determinata delle piccole tartarughe, che hanno lasciato dietro di sé le orme effimere sulla sabbia prima di perdersi tra le onde.

È stata una festa a metà, però: il nido conteneva circa novanta uova, e dunque la nascita di questa prima cinquantina di esemplari è soltanto l’inizio. Nei prossimi giorni si attende la seconda schiusa, che potrà regalare nuove emozioni e completare questo straordinario ciclo della natura.