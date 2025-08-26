Tempo lettura: < 1 minuto

SAN GIULIANO TERME – Dopo l’ultimo saluto a Marah, la giovane palestinese morta a Pisa a causa della malnutrizione, ieri sera diverse centinaia di persone si sono riunite alle 21:30 al Parco della Pace di Pontasserchio, nel Comune di San Giuliano Terme con le torce in mano per una fiaccolata in memoria di tutte le vittime del genocidio in Palestina.

Fiaccole, bandiere della pace, della Palestina, di partiti e associazioni sindacali: moltissime luci “per accendere insieme una luce di speranza e solidarietà”.

“Marah – il commento del sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli – è il volto di una tragedia che riguarda migliaia di innocenti. Ogni sua parola non detta, ogni vita spezzata a Gaza, ci chiede di alzare la voce contro il silenzio e l’indifferenza. Partecipare ha significato dare voce a chi voce non ha. Significa scegliere la solidarietà contro l’indifferenza, la luce contro il buio dell’ingiustizia”.

LEGGI L’addio a Marah, la madre: Simbolo delle sofferenze dei palestinesi