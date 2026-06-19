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PISTOIA – I carabinieri di Pistoia hanno smantellato due serre indoor per la coltivazione di marijuana, arrestando due persone e denunciandone una terza.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Pistoia, ha portato al sequestro di oltre 130 piante e di sofisticate attrezzature utilizzate per la produzione su larga scala.

Le indagini sono nate da accertamenti tecnici e dall’analisi di dispositivi elettronici già sequestrati in precedenti attività investigative. I riscontri ottenuti hanno indirizzato l’attenzione verso alcune aree periferiche della provincia, dove erano stati allestiti impianti di coltivazione clandestina.

Le operazioni

Il primo intervento è avvenuto l’11 giugno nella frazione di Ramini. Durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno scoperto che diverse stanze dell’abitazione di un operaio vivaistico di nazionalità albanese erano state trasformate in una serra ad alta tecnologia. Nell’appartamento sono state trovate 72 piante di cannabis, alte circa un metro e mezzo, coltivate con un sistema automatizzato costituito da luci LED professionali, ventilatori, deumidificatori, pompe d’acqua e fertilizzanti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari. Nel corso della stessa operazione è stato denunciato anche un secondo cittadino albanese, trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e di contanti.

Il giorno successivo i controlli si sono spostati nella frazione di Piteccio. I carabinieri della stazione di Pistoia hanno arrestato un muratore albanese già noto alle forze dell’ordine. Anche nella sua abitazione è stata scoperta una serra domestica perfettamente attrezzata con 61 piante coltivate in vaso. Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare altri arbusti già recisi nascosti in un terreno agricolo adiacente, una modesta quantità di marijuana trovata in un’auto e 3.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Pistoia.

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