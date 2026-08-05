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Quattro elicotteri della Regione Toscana e un Canadair della flotta nazionale in azione in queste ore per domare un incendio boschivo a Castell’Azzara, in provincia di Grosseto. L’incendio è divampato intorno alle 13.30.

Il sistema regionale antincendi boschivi si è attivato immediatamente per circoscrivere il rogo e limitare i danni alla vegetazione. Sul luogo dell’incendio, circoscritto per il momento alla località Selvena, anche le squadre dell’Unione dei Comuni Amiata e dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora, affiancate dal personale dei Vigili del Fuoco.

“I velivoli stanno effettuando continui sganci dall’alto per contenere l’avanzata delle fiamme e facilitare il lavoro a terra degli operatori”.In corso di valutazione l’invio di ulteriori squadre e mezzi aerei.

La raccomandazione della Regione “è di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l’uso di apparecchi con fiamma libera o che possono generare scintille nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe”.

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