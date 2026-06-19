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MONTECRISTO – L’Isola di Montecristo entra ufficialmente nella storia della filatelia italiana. Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Portoferraio, la cerimonia di emissione del francobollo dedicato all’isola, inserito nella serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico – Isole minori”, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da Poste Italiane.

L’iniziativa è stata accolta dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano e dal Comune di Portoferraio che volentieri hanno voluto ospitare sul territorio questa celebrazione.

L’emissione rappresenta un importante riconoscimento per uno dei luoghi più iconici e protetti del Mediterraneo, simbolo di biodiversità, conservazione della natura e tutela ambientale. Un’iniziativa che assume un valore ancora più significativo nel 2026, anno in cui ricorre il trentesimo anniversario dell’istituzione del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Uno dei simboli del Parco Nazionale

Montecristo costituisce infatti uno dei simboli più rappresentativi dell’area protetta del Parco Nazionale Arcipelago Toscano: un’isola straordinaria, caratterizzata da elevati livelli di naturalità e da rigorose misure di tutela che ne hanno preservato nel tempo l’eccezionale patrimonio ambientale, storico e paesaggistico.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Portoferraio e dell’Assessore alla Cultura Lorenza Burelli. Sono quindi intervenuti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’iniziativa, tra cui il Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, i rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Poste Italiane.

Nel corso della cerimonia è stato trasmesso il videomessaggio del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto, che ha sottolineato il valore simbolico dell’emissione dedicata alle isole minori italiane. “Montecristo, Ventotene, Licosa, le Isole Tremiti, Lampedusa, Caprera e Murano testimoniano una perfetta sintesi tra meraviglia naturalistica, retaggio storico e culturale, elementi che contraddistinguono l’Italia, da sempre legata alla dimensione del mare e del viaggio. Un francobollo è un monumento dedicato a un pezzo d’Italia che rappresenta la bellezza della nostra penisola. Custodire e valorizzare questi luoghi significa preservare una parte essenziale della nostra identità nazionale”.

La soddisfazione del Parco Nazionale

Nel suo intervento, il Presidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Matteo Arcenni ha evidenziato come il francobollo rappresenti non soltanto un omaggio a Montecristo, ma anche un riconoscimento al lavoro svolto in questi trent’anni per la tutela dell’Arcipelago Toscano:

“Montecristo è uno dei luoghi più straordinari del Mediterraneo, un’isola che incarna pienamente il significato della conservazione della natura. Vederla oggi rappresentata in un francobollo significa affidare a un piccolo simbolo un grande messaggio: la bellezza va protetta e la tutela dell’ambiente è una responsabilità condivisa Ringrazio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Poste Italiane e il Comune di Portoferraio per aver reso possibile questo momento celebrativo.”.”

Il Sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini ha sottolineato il valore dell’iniziativa per il territorio e per l’intero Arcipelago Toscano. “L’emissione di questo francobollo dedicato a Montecristo rappresenta un motivo di orgoglio per Portoferraio e per tutta la comunità dell’Isola d’Elba. Montecristo è un simbolo riconosciuto a livello internazionale, un patrimonio naturale di straordinario valore che racconta la storia, l’identità e la ricchezza ambientale del nostro arcipelago. Vederla oggi celebrata attraverso la filatelia significa contribuire a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela del nostro patrimonio naturale e paesaggistico”.

Particolarmente significativo è stato il momento dell’annullo filatelico “primo giorno”, tradizionale cerimonia che segna ufficialmente l’ingresso del francobollo nella collezione filatelica nazionale. L’annullo è stato apposto su cartoline e prodotti filatelici commemorativi dedicati all’evento. Con questa emissione, Montecristo entra a far parte della memoria filatelica del Paese, portando in tutta Italia il messaggio di un patrimonio naturale unico che da trent’anni il Parco Nazionale Arcipelago contribuisce a custodire e valorizzare.