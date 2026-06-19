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CECINA – “Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati”. Così la famiglia del bomber che ha fatto innamorare e sognare Livorno ha dato l’annuncio della morte di Igor Protti scomparso questa mattina all’età di 58 anni.

“Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale.

Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato.

Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio” il suo ultimo messaggio affidato a chi gli ha voluto bene.

L’ultima apparizione qualche settimana fa quando l’ex calciatore ha accompagnato la figlia Noemi al suo matrimonio, celebrato in provincia di Pisa. Nonostante stesse lottando da tempo contro la sua malattia, l’indimenticato bomber ha voluto essere presente per questo momento speciale.

Per chi volesse porgere l’ultimo saluto a Protti dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza.

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