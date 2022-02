FIRENZE – Centinaia di studenti in girotondo per fermare l’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina.

Protagonisti gli studenti del liceo artistico di Porta Romana a Firenze. La scuola ha fatto sapere che “gli studenti e i docenti del Liceo Artistico di Porta Romana, hanno appena deciso di manifestare contro la guerra con un girotondo della pace. Sfileranno nel Giardino della Pace, davanti alla sede, con striscioni e cartelloni”.

Il girotondo si è svolto nel piazzale monumentale davanti all’edificio. Esposti cartelli con scritto “Loro giocano noi moriamo” oppure “Putin wants a war with Ukraina!!!” (Putin vuole la guerra contro l’Ucraina), dove la parola Russia è cancellata e sostituita dal cognome del presidente russo, e ancora “La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire”.