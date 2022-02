FIRENZE – “A causa di un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo”. Lo ha fatto sapere la Sala stampa vaticana.

“Ho ricevuto una telefonata un’ora fa dal Santo Padre”, nella quale “lui stesso mi ha detto al telefono che il medico gli ha proprio, più che consigliato, imposto assoluto riposo”. Lo ha affermato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, annunciando in un briefing con la stampa all’incontro dei vescovi del Mediterraneo di Firenze la rinuncia forzata di Papa Francesco, dovuta a un’acuta gonalgia, alla visita in città fissata per domenica 27 febbraio.