FIRENZE – In Toscana nel primo trimestre 2021, per l’industria calzaturiera, export in crescita del +28,7%. Calano però le imprese (-31 unità tra calzaturifici e produttori di parti) e gli addetti (-250).

L’exploit di Firenze

Lo afferma il report sull’Industria calzaturiera italiana elaborato dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici. Le prime cinque destinazioni dell’export toscano nel primo trimestre 2021 sono risultate: Svizzera (+65,9%), Usa (-24,4%), Francia (-1,2%), Germania (+17,3%) e Cina (+292%). La Toscana, con una quota del 23,4% del totale, spiega una nota, è la seconda regione italiana per fatturato export dietro al Veneto. Pari al -6,4% il gap con i livelli del primo trimestre 2019 pre-pandemia. Tra le principali regioni esportatrici, recupero considerevole in valore per la Toscana (+28,7% su gennaio-marzo 2020). Nella graduatoria per province, exploit di Firenze (+44%, con un +16% anche sul primo trimestre 2019), saldamente al primo posto (con una quota del 18,2% sul totale nazionale).