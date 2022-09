FIRENZE – Sul rigassificatore di Piombino (Livorno) la “nostra linea resta coerente. Noi abbiamo sempre parlato di Piombino come di una scelta inopportuna perché la città ha già dato tanto all’Italia, e di scelta fatta senza le dovute considerazioni.

Quando Giorgia Meloni è stata in Toscana in campagna elettorale ha detto la stessa cosa. Ha detto che faremo le valutazioni: quando ci sarà scritto nero su bianco che Piombino è l’unica chance per realizzare il rigassificatore, si farà”. Lo ha detto Francesco Torselli, capogruppo Fdi in Consiglio regionale parlando, a margine della seduta odierna, rispetto ai risultati elettorali.

“Il Governo – ha aggiunto Torselli – farà tutte le valutazioni del caso, ovviamente se il Governo riuscirà a formarsi in tempo” altrimenti sarà “il Governo Draghi a doversi pronunciare. Io mi auguro che se dovesse spettare al Governo Draghi faccia la stessa cosa. Mi auguro che il Governo voglia farci vedere un documento nel quale ha valutato eventuali collocazioni alternative a Piombino”.