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VIAREGGIO – Il 22 settembre il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana discuterà il ricorso sull’esito delle recenti elezioni comunali di Viareggio.

https://www.agenziaimpress.it/presentato-ricorso-al-tar-sulle-elezioni-a-viareggio-sara-valutato-leventuale-riconteggio-delle-schede/

A presentare il ricorso è stata Federica Maineri, candidata del centrosinistra, sconfitta al ballottaggio da Sara Grilli — candidata civica sostenuta dal centrodestra — per una differenza di appena 160 voti su oltre 25.000 votanti. Maineri è assistita dagli avvocati Simone Leo e Stefano Genick.

Nel decreto con cui il presidente della seconda sezione del Tar, Alessandro Cacciari, ha fissato l’udienza, si legge che il ricorso mira all’annullamento degli atti di proclamazione degli eletti e di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti o successivi. La richiesta riguarda inoltre gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale centrale e di ciascun ufficio elettorale di sezione, sia in relazione al primo turno sia al turno di ballottaggio.

La fissazione dell’udienza alla sezione regionale rappresenta il prossimo e cruciale passaggio nella disputa legale che potrebbe rimettere in discussione l’esito del voto amministrativo a Viareggio.

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