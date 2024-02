POGGIO A CAIANO – Non sono stati risparmiati neppure i giochi per i bambini. Ricoperti di svastiche ai giardini di via Toti, a Poggio a Caiano (Prato). Le scritte sono già state cancellate dal Comune.

“Non si può ritenere un accadimento irrilevante, gesti riprovevoli come questi devono essere duramente condannati – hanno scritto su facebook i giovani del Pd -. I sempre più frequenti atti di chiara matrice neofascista e neonazista devono farci stare in guardia: arginare rigurgiti come questi è un dovere per chi come noi si definisce antifascista. E no, nemmeno a Poggio, come nel resto del nostro Paese, c’è spazio per tutto ciò”.

L’episodio giunge a breve distanza dallo sfregio in memoria dei martiri delle Foibe, vandalizzata a Firenze in occasione del Giorno del Ricordo.