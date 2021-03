Teatro del Maggio, proclamato stato agitazione. Senza risposte sarà sciopero

La segreteria provinciale Fials-Cisal di Firenze e la sua Rsa della Fondazione Teatro del Maggio hanno proclamato lo stato di agitazione avvertendo che, in assenza di un’apposita convocazione entro il prossimo 20 marzo di una riunione per la disamina delle questioni sollevate, procederanno a proclamare lo sciopero.

Considerate le numerose istanze presentate dalla Fials alla Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a partire dal 2016 e ad oggi rimaste inevase, si spiega in una nota, preso atto della pluriennale indisponibilità della Fondazione, divenuta ormai consuetudine, ad affrontare le vertenze rappresentate che si sta configurando come una palese violazione delle corrette relazioni industriali e sentiti i propri iscritti, riuniti in una assemblea tenutasi in via telematica il 13 marzo 2021, sono state concordate le azioni sindacali da intraprendere.