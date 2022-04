MONTECATINI TERME – Il futuro delle Terme di Montecatini viaggia su piani paralleli. Da una parte sono arrivate almeno quattro manifestazioni di interesse da parte di privati pronti ad entrare nel capitale sociale della società;

dall’altra, la società sta comunque procedendo sul fronte del piano di risanamento. Infine, il Comune si è detto disposto a fare la sua parte con un possibile investimento su un immobile termale per un importo fino a 2 milioni di euro.

Secondo il sindaco Luca Baroncini, “la società sta lavorando su due piani paralleli”, ovvero “da un lato si registrano almeno quattro manifestazioni d’interesse da parte di soggetti privati per l’ingresso nel capitale sociale della società, che se diventeranno vere e proprie offerte saranno valutate con la massima cautela”.

Contemporaneamente, dice ancora il sindaco, “nel caso in cui non arrivassero offerte soddisfacenti in termini di piano industriale e garanzie per la ricapitalizzazione, la società sta ultimando un piano di risanamento da attuare tramite uno degli strumenti di risoluzione della crisi previsti dalla normativa, che prevede la continuità dei rami d’azienda”. Poi la disponibilità a fare la propria parte: “Il Comune potrebbe acquistare un immobile della società – ha spiegato -: il nostro bilancio può reggere un intervento fino a 2 milioni di euro, ma solo all’interno di un piano di rilancio complessivo. Però anche il socio Regione Toscana faccia la sua parte o non saremo risolutivi di questa situazione”.