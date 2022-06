CANNES – Marion Cotillard, Oscar miglior attrice protagonista de ‘La vie en rose’; il mitico Tony Renis, produttore, autore della colonna sonora e nel cast del film dedicato al gangster Carlo Gambino; l’attrice Stefania Rocca.

Tutti ospiti del Terra di Siena International Film Festival, al 75° Festival di Cannes dove la presidente ed ideatrice Maria Pia Corbelli ha presentato la ventiseiesima edizione. Sfilata di attrici, attori, registi e celebrità all’Italian Pavilion Hotel Majestic sulla Croisette per l’anticipazione del programma del Festival, a Siena dal 28 settembre al 2 ottobre. Consegnerà a Tony Renis il Premio Manuel Del Sica, altri riconoscimenti agli attori incontrati a Cannes e agli altri protagonisti.

Occasione l’evento alla Croisette per un’anteprima del Terra di Siena International Film 2022 che, dopo il successo dell’edizione del quarto di secolo, anticipa un nuovo cartellone ricco di ospiti, novità e di grandi esperienze sul set. «Nel tempo, il Festival – ha detto la presidente Corbelli – ha saputo evolversi pur conservando l’essenziale: la passione per il cinema, la scoperta di nuovi talenti e pellicole; l’entusiasmo degli appassionati e professionisti provenienti da tutto il mondo che contribuiscono alla nascita e alla discussione dei film. Una vetrina di talenti per tutte le aspirazioni, un red carpet di grandi nomi del cinema che daranno lustro alla città».

E con gli incontri, le rivelazioni, a Cannes, Siena Film Festival ha consegnato premi e riconoscimenti. I Seguso Award sono stati assegnati dagli eredi della famosa dinastia veneziana, proprietaria del brand, all’attrice statunitense Denny Mendez, agli attori Gabriel Jenkinson e Diana Dell’Erba nel cast del nuovo film di Franco Nero ‘L’uomo che disegnò Dio’.

«Terra di Siena International Film – ha commentato il direttore artistico Antonio Flamini – è sempre stato il riflesso della sua epoca: un’occasione per tutte le culture e le aspirazioni, una sorgente di effervescenza e, soprattutto, di comunicazione, a difesa di progetti ambiziosi e diversi, dando la possibilità ai registi in erba di emergere».

Evento nell’evento, è stato presentato in anteprima il nuovo promo del Festival: il filmato, opportunità di promozione del nostro territorio, racconta la manifestazione anche proiettata nello scenario, unico al mondo, dove è nata e continua a crescere.

E attendendo l’inaugurazione il 28 settembre, lo sguardo è proiettato alla 78° Mostra Internazionale del Cinema, al Lido di Venezia dal 31 agosto al 10 settembre, altro grande appuntamento per Terra di Siena International Film Festival che dopo aver già incontrato, fra gli altri Cate Blanchett, annuncerà davanti ad una platea di celebrità internazionali, i film in concorso e in programmazione, star e ospiti, premi ed eventi. Un premio speciale per la promozione del territorio sarà assegnato alla regista Alice Rohrwacher, impegnata in questi giorni con il suo film ‘La chimera’, girato tra Asciano, Torrita e Montalcino. Nel cast, Isabella Rossellini e sua sorella Alba Rohrwacher. La regista è stata premiata a Cannes nel 2014 con il Grand Prix per il suo ‘Le meraviglie’, di cui era anche sceneggiatrice, ambientato a Bagni San Filippo (www.terradisienafilmfestival.eu).